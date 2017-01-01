Токеномика Fortune Cat (FCAT) Откройте для себя ключевую информацию о Fortune Cat (FCAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fortune Cat (FCAT) Fortune Cat – это блокчейн-игра в Telegram, сочетающая увлекательный геймплей с возможностью заработка в токенах TON и FCAT. С 2017 года традиционные игры под брендом Idle значительно выросли, привлекая игроков со всего мира. Вдохновившись этими играми, Fortune Cat использует технологии блокчейна для создания децентрализованной империи виртуальных котов, где игроки могут выращивать, торговать и зарабатывать в динамичной экосистеме. Официальный сайт: https://fortunecat.app/ Whitepaper: https://fortune-cat.gitbook.io/fortunecat.app Обозреватель блоков: https://tonviewer.com/EQCw-QrB8KNGQsAQk-FdEo3FidYb6s6X_N6FU1Pqoy8VHOdR Купить FCAT сейчас!

Токеномика и анализ цен Fortune Cat (FCAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fortune Cat (FCAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 120 $ 120 $ 120 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000018 $ 0,000018 $ 0,000018 Узнайте больше о цене Fortune Cat (FCAT)

Токеномика Fortune Cat (FCAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fortune Cat (FCAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FCAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FCAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FCAT, изучите текущую цену FCAT!

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История цены Fortune Cat (FCAT) Анализ истории цены FCAT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены FCAT прямо сейчас!

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