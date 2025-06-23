Что такое Fortune Cat (FCAT)

Fortune Cat – это блокчейн-игра в Telegram, сочетающая увлекательный геймплей с возможностью заработка в токенах TON и FCAT. С 2017 года традиционные игры под брендом Idle значительно выросли, привлекая игроков со всего мира. Вдохновившись этими играми, Fortune Cat использует технологии блокчейна для создания децентрализованной империи виртуальных котов, где игроки могут выращивать, торговать и зарабатывать в динамичной экосистеме.

Fortune Cat доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Fortune Cat. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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Fortune Cat Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Fortune Cat, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена FCAT в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Fortune Cat.

История цен Fortune Cat

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Токеномика Fortune Cat (FCAT)

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Как купить Fortune Cat (FCAT)

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FCAT на местную валюту

1 FCAT к VND ₫ 139,4695 1 FCAT к AUD A$ 0,008162 1 FCAT к GBP ￡ 0,003869 1 FCAT к EUR € 0,004558 1 FCAT к USD $ 0,0053 1 FCAT к MYR RM 0,022525 1 FCAT к TRY ₺ 0,210251 1 FCAT к JPY ¥ 0,772104 1 FCAT к RUB ₽ 0,415997 1 FCAT к INR ₹ 0,456542 1 FCAT к IDR Rp 86,885232 1 FCAT к KRW ₩ 7,240436 1 FCAT к PHP ₱ 0,301888 1 FCAT к EGP ￡E. 0,268551 1 FCAT к BRL R$ 0,029097 1 FCAT к CAD C$ 0,007261 1 FCAT к BDT ৳ 0,64766 1 FCAT к NGN ₦ 8,204294 1 FCAT к UAH ₴ 0,221911 1 FCAT к VES Bs 0,5459 1 FCAT к PKR Rs 1,50308 1 FCAT к KZT ₸ 2,766176 1 FCAT к THB ฿ 0,173628 1 FCAT к TWD NT$ 0,156827 1 FCAT к AED د.إ 0,019451 1 FCAT к CHF Fr 0,004293 1 FCAT к HKD HK$ 0,041552 1 FCAT к MAD .د.م 0,047965 1 FCAT к MXN $ 0,101124

Источники Fortune Cat

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Fortune Cat Какова цена Fortune Cat (FCAT) сегодня? Текущая цена Fortune Cat (FCAT) составляет 0,0053 USD . Какова рыночная капитализация Fortune Cat (FCAT)? Текущая рыночная капитализация Fortune Cat составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения FCAT на его рыночную цену в реальном времени 0,0053 USD . Каково оборотное предложение Fortune Cat (FCAT)? Текущее оборотное предложение Fortune Cat (FCAT) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Fortune Cat (FCAT)? По состоянию на 2025-06-24 самая высокая цена Fortune Cat (FCAT) составляет 120 USD . Каков 24-часовой объем торгов Fortune Cat (FCAT)? 24-часовой объем торгов Fortune Cat (FCAT) составляет $ 98,46K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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