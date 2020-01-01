Токеномика FAT NIGGA SEASON (FAT) Откройте для себя ключевую информацию о FAT NIGGA SEASON (FAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FAT NIGGA SEASON (FAT) FAT NIGGA SEASON - это мем в хип-хопе и субкультуре чернокожего сообщества. Официальный сайт: https://fatniggaseason.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/5LJMJyR8MtAkbtpf8kFUV7S9oFG3xaGDdcnFxYt9pump Купить FAT сейчас!

Токеномика и анализ цен FAT NIGGA SEASON (FAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FAT NIGGA SEASON (FAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 999,91M $ 999,91M $ 999,91M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,06M $ 3,06M $ 3,06M Исторический максимум: $ 0,02599 $ 0,02599 $ 0,02599 Исторический минимум: $ 0,002511917652568503 $ 0,002511917652568503 $ 0,002511917652568503 Текущая цена: $ 0,003061 $ 0,003061 $ 0,003061 Узнайте больше о цене FAT NIGGA SEASON (FAT)

Токеномика FAT NIGGA SEASON (FAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FAT NIGGA SEASON (FAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FAT, изучите текущую цену FAT!

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