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Технический анализ FARTCOIN (FARTCOIN) за сегодня

Технический анализ FARTCOIN (FARTCOIN) за сегодня

Страница анализа FARTCOIN предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике FARTCOIN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе FARTCOIN ниже.

Изменение цены FARTCOIN (FARTCOIN)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,13555--+5,98%-9,11%-43,21%
Узнайте больше о цене FARTCOIN

Технические индикаторы FARTCOIN

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот FARTCOIN на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 13
Нейтрально 2
Покупка 11
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 0Покупка 8
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,13582
0,13582
R2
0,13582
0,13582
R1
0,13582
0,13582
PP
0,13582
0,13582
S1
0,13582
0,13582
S2
0,13582
0,13582
S3
0,13582
0,13582

Рыночные сигналы FARTCOIN

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,13M
$15,75 M
$15,62 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,43M
3-дневные активные покупки
$9,37 M
3-дневные активные продажи
$9,80 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,47M
7-дневные активные покупки
$27,88 M
7-дневные активные продажи
$27,41 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала FARTCOIN

Чистый притокЦена FARTCOINUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,25 M0,14
2026-08-09$0,03 M0,14
2026-08-08$0,09 M0,13
2026-08-07-$0,30 M0,13
2026-08-06$0,02 M0,13

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о FARTCOIN

Торгуйте FARTCOIN (FARTCOIN) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы FARTCOIN в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FARTCOIN/USDT
$0,13555
$0,13555$0,13555
-0,05%
1.15M (USDT)
FARTCOIN/USDC
$0,1354
$0,1354$0,1354
-0,22%
412.48K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор FARTCOIN в USD

Сумма

FARTCOIN
FARTCOIN
USD
USD

1 FARTCOIN = 0,13555 USD

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