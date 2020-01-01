Токеномика Evadore (EVADORE)

Токеномика Evadore (EVADORE)

Откройте для себя ключевую информацию о Evadore (EVADORE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Evadore (EVADORE)

Evadore - это проект блокчейн-сети на базе Ethereum, который был создан для минимизации выбросов углекислого газа в нашем мире и полного его устранения в тех секторах, где есть такая возможность, который оставляет коммерческую деятельность на втором плане и был создан, чтобы внести вклад в экологическую систему в нашем мире.

Официальный сайт:
https://evadore.io/
Обозреватель блоков:
https://explorer.evadore.io/token/0xc37103ae697e9938a33d73709ad4889e552ce250

Токеномика и анализ цен Evadore (EVADORE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Evadore (EVADORE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,31K
$ 4,31K$ 4,31K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 173,82M
$ 173,82M$ 173,82M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 24,80K
$ 24,80K$ 24,80K
Исторический максимум:
$ 0,01499
$ 0,01499$ 0,01499
Исторический минимум:
$ 0,000046191499608699
$ 0,000046191499608699$ 0,000046191499608699
Текущая цена:
$ 0,0000248
$ 0,0000248$ 0,0000248

Токеномика Evadore (EVADORE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Evadore (EVADORE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EVADORE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EVADORE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EVADORE, изучите текущую цену EVADORE!

Как купить EVADORE

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История цены Evadore (EVADORE)

Анализ истории цены EVADORE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены EVADORE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.