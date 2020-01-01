Токеномика Evadore (EVADORE) Откройте для себя ключевую информацию о Evadore (EVADORE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Evadore (EVADORE) Evadore - это проект блокчейн-сети на базе Ethereum, который был создан для минимизации выбросов углекислого газа в нашем мире и полного его устранения в тех секторах, где есть такая возможность, который оставляет коммерческую деятельность на втором плане и был создан, чтобы внести вклад в экологическую систему в нашем мире. Официальный сайт: https://evadore.io/ Обозреватель блоков: https://explorer.evadore.io/token/0xc37103ae697e9938a33d73709ad4889e552ce250 Купить EVADORE сейчас!

Токеномика и анализ цен Evadore (EVADORE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Evadore (EVADORE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,31K $ 4,31K $ 4,31K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 173,82M $ 173,82M $ 173,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,80K $ 24,80K $ 24,80K Исторический максимум: $ 0,01499 $ 0,01499 $ 0,01499 Исторический минимум: $ 0,000046191499608699 $ 0,000046191499608699 $ 0,000046191499608699 Текущая цена: $ 0,0000248 $ 0,0000248 $ 0,0000248 Узнайте больше о цене Evadore (EVADORE)

Токеномика Evadore (EVADORE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Evadore (EVADORE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EVADORE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EVADORE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EVADORE, изучите текущую цену EVADORE!

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