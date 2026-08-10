Технический анализ EVAA Protocol (EVAA) за сегодня Страница анализа EVAA Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике EVAA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе EVAA Protocol ниже. Регистрация

Изменение цены EVAA Protocol (EVAA) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,8388 -- -1,77% -57,25% +35,61%

Технические индикаторы EVAA Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот EVAA Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 15 Нейтрально 3 Покупка 8 Скользящие средние : Продажа Продажа 10 Нейтрально 0 Покупка 4 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 5 Нейтрально 3 Покупка 4 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,8409 0,8409 R2 0,8409 0,8408 R1 0,8408 0,8408 PP 0,8408 0,8408 S1 0,8407 0,8407 S2 0,8407 0,8407 S3 0,8406 0,8407

Рыночные сигналы EVAA Protocol Текущий чистый объем открытых ордеров 0,39M $6,76 M $6,38 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,08M 3-дневные активные покупки $1,23 M 3-дневные активные продажи $1,15 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,06M 7-дневные активные покупки $3,32 M 7-дневные активные продажи $3,25 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала EVAA Protocol Чистый приток Цена EVAAUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,00 M 0,84 2026-08-09 $0,00 M 0,88 2026-08-08 $0,00 M 0,86 2026-08-07 $0,00 M 0,86 2026-08-06 $0,01 M 0,85 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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