Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по EVAA Protocol, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по EVAA Protocol, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о EVAA

Информация о цене EVAA

Что такое EVAA

Whitepaper EVAA

Официальный сайт EVAA

Токеномика EVAA

Прогноз цен EVAA

История EVAA

Руководство по покупке EVAA

Конвертер валют EVAA в фиат

EVAA на споте

Фьючерсы EVAA USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ EVAA Protocol (EVAA) за сегодня

Технический анализ EVAA Protocol (EVAA) за сегодня

Страница анализа EVAA Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике EVAA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе EVAA Protocol ниже.

Изменение цены EVAA Protocol (EVAA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,8388---1,77%-57,25%+35,61%
Узнайте больше о цене EVAA Protocol

Технические индикаторы EVAA Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот EVAA Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 3
Покупка 8
Скользящие средние:ПродажаПродажа 10Нейтрально 0Покупка 4
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 5Нейтрально 3Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,8409
0,8409
R2
0,8409
0,8408
R1
0,8408
0,8408
PP
0,8408
0,8408
S1
0,8407
0,8407
S2
0,8407
0,8407
S3
0,8406
0,8407

Рыночные сигналы EVAA Protocol

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,39M
$6,76 M
$6,38 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,08M
3-дневные активные покупки
$1,23 M
3-дневные активные продажи
$1,15 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,06M
7-дневные активные покупки
$3,32 M
7-дневные активные продажи
$3,25 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала EVAA Protocol

Чистый притокЦена EVAAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,84
2026-08-09$0,00 M0,88
2026-08-08$0,00 M0,86
2026-08-07$0,00 M0,86
2026-08-06$0,01 M0,85

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о EVAA Protocol

Торгуйте EVAA Protocol (EVAA) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы EVAA Protocol в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
EVAA/USDT
$0,8388
$0,8388$0,8388
-4,35%
176.17K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор EVAA в USD

Сумма

EVAA
EVAA
USD
USD

1 EVAA = 0,8388 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.