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Технический анализ EUR (EUR) за сегодня

Технический анализ EUR (EUR) за сегодня

Страница анализа EUR предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике EUR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе EUR ниже.

Изменение цены EUR (EUR)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$1,1565--+0,26%+1,26%-1,55%
Узнайте больше о цене EUR

Технические индикаторы EUR

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот EUR на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 14
Нейтрально 4
Покупка 8
Скользящие средние:ПродажаПродажа 9Нейтрально 2Покупка 3
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 5Нейтрально 2Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
1,1564
1,1564
R2
1,1564
1,1563
R1
1,1563
1,1563
PP
1,1563
1,1563
S1
1,1562
1,1562
S2
1,1562
1,1562
S3
1,1561
1,1562

Рыночные сигналы EUR

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,10M
$5,22 M
$5,33 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,09M
3-дневные активные покупки
$0,24 M
3-дневные активные продажи
$0,15 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,22M
7-дневные активные покупки
$1,93 M
7-дневные активные продажи
$1,70 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала EUR

Чистый притокЦена EURUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,67 M1,16
2026-08-09$1,36 M1,16
2026-08-08$0,76 M1,16
2026-08-07$2,29 M1,16
2026-08-06$0,09 M1,15

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о EUR

Торгуйте EUR (EUR) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
EUR/USDT
$1,1565
$1,1565$1,1565
+0,04%
270.83K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

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1 EUR = 1,1565 USD

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