Технический анализ EUR (EUR) за сегодня
Изменение цены EUR (EUR)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$1,1565
|--
|+0,26%
|+1,26%
|-1,55%
Технические индикаторы EUR
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот EUR на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Продажа
|Продажа 9
|Нейтрально 2
|Покупка 3
|Технические индикаторы:
|Нейтрально
|Продажа 5
|Нейтрально 2
|Покупка 5
Рыночные сигналы EUR
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала EUR
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|$0,67 M
|1,16
|2026-08-09
|$1,36 M
|1,16
|2026-08-08
|$0,76 M
|1,16
|2026-08-07
|$2,29 M
|1,16
|2026-08-06
|$0,09 M
|1,15
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.