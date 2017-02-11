Токеномика Metaverse (ETP) Откройте для себя ключевую информацию о Metaverse (ETP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Metaverse (ETP) Metaverse is a blockchain project that provides a foundational infrastructure for social and enterprise needs. Metaverse goal is to construct a universe where digital assets (Metaverse Smart Token) and digital identities (Avatar) build the basis for asset transactions with the help of a value intermediary (Oracle), thus establishing a new blockchain ecosystem that will transform human society and allow us to enter the New Reality. Официальный сайт: https://mvs.org/ Whitepaper: http://newmetaverse.org/white-paper/Metaverse-white-paper-v2.1-EN.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.mvs.org/ Купить ETP сейчас!

Токеномика и анализ цен Metaverse (ETP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Metaverse (ETP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 111,10K $ 111,10K $ 111,10K Исторический максимум: $ 2,16794 $ 2,16794 $ 2,16794 Исторический минимум: $ 0,003103566060296761 $ 0,003103566060296761 $ 0,003103566060296761 Текущая цена: $ 0,001111 $ 0,001111 $ 0,001111 Узнайте больше о цене Metaverse (ETP)

Токеномика Metaverse (ETP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Metaverse (ETP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ETP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ETP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETP, изучите текущую цену ETP!

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