Токеномика Metaverse (ETP)

Токеномика Metaverse (ETP)

Откройте для себя ключевую информацию о Metaverse (ETP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Metaverse (ETP)

Metaverse is a blockchain project that provides a foundational infrastructure for social and enterprise needs. Metaverse goal is to construct a universe where digital assets (Metaverse Smart Token) and digital identities (Avatar) build the basis for asset transactions with the help of a value intermediary (Oracle), thus establishing a new blockchain ecosystem that will transform human society and allow us to enter the New Reality.

Официальный сайт:
https://mvs.org/
Whitepaper:
http://newmetaverse.org/white-paper/Metaverse-white-paper-v2.1-EN.pdf
Обозреватель блоков:
https://explorer.mvs.org/

Токеномика и анализ цен Metaverse (ETP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Metaverse (ETP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 111,10K
$ 111,10K$ 111,10K
Исторический максимум:
$ 2,16794
$ 2,16794$ 2,16794
Исторический минимум:
$ 0,003103566060296761
$ 0,003103566060296761$ 0,003103566060296761
Текущая цена:
$ 0,001111
$ 0,001111$ 0,001111

Токеномика Metaverse (ETP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Metaverse (ETP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ETP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ETP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETP, изучите текущую цену ETP!

Как купить ETP

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История цены Metaverse (ETP)

Анализ истории цены ETP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ETP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.