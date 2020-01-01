Токеномика EthereumFair (ETHF) Откройте для себя ключевую информацию о EthereumFair (ETHF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EthereumFair (ETHF) Ethereumfair (ETHF) — это инновационная публичная блокчейн-система на основе алгоритма Proof of Work (PoW), которая позволяет пользователям использовать вычислительные мощности AI для майнинга PoW, позиционируя ETHF как настоящий "AI-родной токен". Объединяя мем-культуру и передовые технологии AI, Ethereumfair стремится предоставить своим пользователям и разработчикам стабильную, эффективную и децентрализованную блокчейн-экосистему. Благодаря сотрудничеству своих майнеров и сообщества, она обеспечивает улучшенную производительность сети и способствует активному участию сообщества. Официальный сайт: https://etherfair.org/ Whitepaper: https://etherfair.org/EthereumFair%20Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://www.oklink.com/ethf Купить ETHF сейчас!

Токеномика и анализ цен EthereumFair (ETHF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EthereumFair (ETHF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,4338 $ 0,4338 $ 0,4338 Исторический минимум: $ 0,004475860012881291 $ 0,004475860012881291 $ 0,004475860012881291 Текущая цена: $ 0,007861 $ 0,007861 $ 0,007861 Узнайте больше о цене EthereumFair (ETHF)

Токеномика EthereumFair (ETHF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EthereumFair (ETHF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ETHF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ETHF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETHF, изучите текущую цену ETHF!

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