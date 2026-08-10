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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Yooldo Games, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Yooldo Games, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Yooldo Games (ESPORTS) за сегодня

Технический анализ Yooldo Games (ESPORTS) за сегодня

Страница анализа Yooldo Games предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ESPORTS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Yooldo Games ниже.

Изменение цены Yooldo Games (ESPORTS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,03972---2,44%+30,78%-93,02%
Узнайте больше о цене Yooldo Games

Технические индикаторы Yooldo Games

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Yooldo Games на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 3
Нейтрально 5
Покупка 18
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 3Покупка 10
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 2Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01748
0,01748
R2
0,01748
0,01747
R1
0,01747
0,01747
PP
0,01747
0,01747
S1
0,01746
0,01746
S2
0,01746
0,01746
S3
0,01745
0,01746

Рыночные сигналы Yooldo Games

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,58M
$5,27 M
$6,85 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
3-дневные активные покупки
$1,51 M
3-дневные активные продажи
$1,49 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,04M
7-дневные активные покупки
$7,79 M
7-дневные активные продажи
$7,75 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Yooldo Games

Чистый притокЦена ESPORTSUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,04
2026-08-09-$0,23 M0,04
2026-08-08-$0,03 M0,04
2026-08-07-$0,04 M0,04
2026-08-06-$0,15 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ESPORTS/USDT
$0,03972
$0,03972$0,03972
-4,24%
1.82M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ESPORTS в USD

Сумма

ESPORTS
ESPORTS
USD
USD

1 ESPORTS = 0,03972 USD

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