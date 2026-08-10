Технический анализ Yooldo Games (ESPORTS) за сегодня Страница анализа Yooldo Games предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ESPORTS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Yooldo Games ниже. Регистрация

Изменение цены Yooldo Games (ESPORTS) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,03972 -- -2,44% +30,78% -93,02%

Технические индикаторы Yooldo Games

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Yooldo Games на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная покупка Продажа 3 Нейтрально 5 Покупка 18 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 3 Покупка 10 Технические индикаторы : Активная покупка Продажа 2 Нейтрально 2 Покупка 8 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,01748 0,01748 R2 0,01748 0,01747 R1 0,01747 0,01747 PP 0,01747 0,01747 S1 0,01746 0,01746 S2 0,01746 0,01746 S3 0,01745 0,01746

Рыночные сигналы Yooldo Games Текущий чистый объем открытых ордеров -1,58M $5,27 M $6,85 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 3-дневные активные покупки $1,51 M 3-дневные активные продажи $1,49 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,04M 7-дневные активные покупки $7,79 M 7-дневные активные продажи $7,75 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Yooldo Games Чистый приток Цена ESPORTSUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,01 M 0,04 2026-08-09 -$0,23 M 0,04 2026-08-08 -$0,03 M 0,04 2026-08-07 -$0,04 M 0,04 2026-08-06 -$0,15 M 0,04 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Yooldo Games (ESPORTS) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Yooldo Games в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч ESPORTS / USDT $0,03972 $0,03972 $0,03972 -4,24% 1.82M (USDT) Торговля