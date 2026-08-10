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Технический анализ Espresso (ESP) за сегодня

Технический анализ Espresso (ESP) за сегодня

Страница анализа Espresso предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ESP, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Espresso ниже.

Изменение цены Espresso (ESP)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,07204--+10,62%+2,34%-3,10%
Узнайте больше о цене Espresso

Технические индикаторы Espresso

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Espresso на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 23
Нейтрально 2
Покупка 1
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:Активная продажаПродажа 9Нейтрально 2Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,07195
0,07193
R2
0,07193
0,07192
R1
0,07191
0,07191
PP
0,07189
0,07189
S1
0,07187
0,07188
S2
0,07185
0,07187
S3
0,07183
0,07185

Рыночные сигналы Espresso

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,01M
$1,58 M
$1,57 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,03M
3-дневные активные покупки
$0,76 M
3-дневные активные продажи
$0,79 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
7-дневные активные покупки
$1,54 M
7-дневные активные продажи
$1,56 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Espresso

Чистый притокЦена ESPUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,14 M0,07
2026-08-09-$0,02 M0,07
2026-08-08$0,00 M0,06
2026-08-07$0,10 M0,07
2026-08-06-$0,13 M0,06

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ESP/USDT
$0,07204
$0,07204$0,07204
-3,30%
3.79M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ESP в USD

Сумма

ESP
ESP
USD
USD

1 ESP = 0,07204 USD

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