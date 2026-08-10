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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по ERA, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по ERA, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ ERA (ERA) за сегодня

Технический анализ ERA (ERA) за сегодня

Страница анализа ERA предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ERA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе ERA ниже.

Изменение цены ERA (ERA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,06828--+4,94%-15,91%-53,68%
Узнайте больше о цене ERA

Технические индикаторы ERA

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот ERA на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 16
Нейтрально 3
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 13Нейтрально 1Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,06813
0,06812
R2
0,06812
0,06811
R1
0,06811
0,06811
PP
0,0681
0,0681
S1
0,06809
0,06809
S2
0,06808
0,06809
S3
0,06807
0,06808

Рыночные сигналы ERA

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,17M
$1,19 M
$1,36 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
3-дневные активные покупки
$0,15 M
3-дневные активные продажи
$0,16 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,67 M
7-дневные активные продажи
$0,67 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала ERA

Чистый притокЦена ERAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,07
2026-08-09-$0,04 M0,07
2026-08-08-$0,04 M0,07
2026-08-07-$8,26 M0,07
2026-08-06$1,77 M0,07

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о ERA

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ERA/USDT
$0,06828
$0,06828$0,06828
-0,84%
1.02M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ERA в USD

Сумма

ERA
ERA
USD
USD

1 ERA = 0,06827 USD

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