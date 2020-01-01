Токеномика Equilibrium (EQ) Откройте для себя ключевую информацию о Equilibrium (EQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Equilibrium (EQ) Equilibrium - это универсальная платформа DeFi на Polkadot, которая позволяет использовать высокое кредитное плечо для торговли и заимствования цифровых активов. Она сочетает в себе полноценный денежный рынок и DEX на основе книги заявок. Официальный сайт: https://equilibrium.io/en/eq-token Whitepaper: https://equilibrium.io/docs/Equilibrium_WP.pdf Обозреватель блоков: https://equilibrium.subscan.io/ Купить EQ сейчас!

Токеномика и анализ цен Equilibrium (EQ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Equilibrium (EQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,007938 $ 0,007938 $ 0,007938 Исторический минимум: $ 0,000005668539328994 $ 0,000005668539328994 $ 0,000005668539328994 Текущая цена: $ 0,0000062 $ 0,0000062 $ 0,0000062 Узнайте больше о цене Equilibrium (EQ)

Токеномика Equilibrium (EQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Equilibrium (EQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EQ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EQ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EQ, изучите текущую цену EQ!

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История цены Equilibrium (EQ) Анализ истории цены EQ помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены EQ прямо сейчас!

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