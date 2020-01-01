Токеномика Ellipsis X (EPX) Откройте для себя ключевую информацию о Ellipsis X (EPX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ellipsis X (EPX) Ellipsis is an automated market maker (AMM) or exchange that allows users and other decentralized protocols to trade between different stablecoins with very low slippage compared to other AMM solutions. The Ellipsis protocol allows liquidity providers to earn a boost on their rewards by locking EPX, and offers increased capital efficiency in some pools by earning interest from underlying protocols. Официальный сайт: https://www.ellipsis.finance/ Whitepaper: https://docs.ellipsis.finance/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/address/0xaf41054c1487b0e5e2b9250c0332ecbce6ce9d71 Купить EPX сейчас!

Токеномика и анализ цен Ellipsis X (EPX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ellipsis X (EPX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 575,76K $ 575,76K $ 575,76K Общее предложение: $ 132,00B $ 132,00B $ 132,00B Оборотное предложение: $ 79,37B $ 79,37B $ 79,37B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 957,53K $ 957,53K $ 957,53K Исторический максимум: $ 0,003625 $ 0,003625 $ 0,003625 Исторический минимум: $ 0,000007016108640618 $ 0,000007016108640618 $ 0,000007016108640618 Текущая цена: $ 0,000007254 $ 0,000007254 $ 0,000007254 Узнайте больше о цене Ellipsis X (EPX)

Токеномика Ellipsis X (EPX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ellipsis X (EPX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EPX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EPX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EPX, изучите текущую цену EPX!

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