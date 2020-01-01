Технический анализ TEH EPIK DUCK (EPIK) за сегодня Страница анализа TEH EPIK DUCK предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике EPIK, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе TEH EPIK DUCK ниже. Регистрация

Изменение цены TEH EPIK DUCK (EPIK) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,00537 -- +0,29% +34,25% +34,25%

Технические индикаторы TEH EPIK DUCK

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот TEH EPIK DUCK на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 6 Нейтрально 2 Покупка 18 Скользящие средние : Покупка Продажа 4 Нейтрально 0 Покупка 10 Технические индикаторы : Активная покупка Продажа 2 Нейтрально 2 Покупка 8 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,005363 0,005358 R2 0,005358 0,005355 R1 0,005355 0,005353 PP 0,00535 0,00535 S1 0,005347 0,005347 S2 0,005342 0,005345 S3 0,005339 0,005342

Рыночные сигналы TEH EPIK DUCK Текущий чистый объем открытых ордеров -0,01M $0,02 M $0,03 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,00 M 3-дневные активные продажи $0,00 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,03 M 7-дневные активные продажи $0,03 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала TEH EPIK DUCK Чистый приток Цена EPIKUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте TEH EPIK DUCK (EPIK) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы TEH EPIK DUCK в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч EPIK / USDT $0,00537 $0,00537 $0,00537 -5,29% 10.45M (USDT) Торговля EPIK / USD1 $0,005406 $0,005406 $0,005406 -2,18% 10.45M (USDT) Торговля