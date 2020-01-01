Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по TEH EPIK DUCK, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по TEH EPIK DUCK, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о EPIK

Информация о цене EPIK

Что такое EPIK

Официальный сайт EPIK

Токеномика EPIK

Прогноз цен EPIK

История EPIK

Руководство по покупке EPIK

Конвертер валют EPIK в фиат

EPIK на споте

Фьючерсы EPIK USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ TEH EPIK DUCK (EPIK) за сегодня

Технический анализ TEH EPIK DUCK (EPIK) за сегодня

Страница анализа TEH EPIK DUCK предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике EPIK, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе TEH EPIK DUCK ниже.

Изменение цены TEH EPIK DUCK (EPIK)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,00537--+0,29%+34,25%+34,25%
Узнайте больше о цене TEH EPIK DUCK

Технические индикаторы TEH EPIK DUCK

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот TEH EPIK DUCK на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 6
Нейтрально 2
Покупка 18
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 0Покупка 10
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 2Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,005363
0,005358
R2
0,005358
0,005355
R1
0,005355
0,005353
PP
0,00535
0,00535
S1
0,005347
0,005347
S2
0,005342
0,005345
S3
0,005339
0,005342

Рыночные сигналы TEH EPIK DUCK

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,01M
$0,02 M
$0,03 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,00 M
3-дневные активные продажи
$0,00 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,03 M
7-дневные активные продажи
$0,03 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала TEH EPIK DUCK

Чистый притокЦена EPIKUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о TEH EPIK DUCK

Торгуйте TEH EPIK DUCK (EPIK) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы TEH EPIK DUCK в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
EPIK/USDT
$0,00537
$0,00537$0,00537
-5,29%
10.45M (USDT)
EPIK/USD1
$0,005406
$0,005406$0,005406
-2,18%
10.45M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор EPIK в USD

Сумма

EPIK
EPIK
USD
USD

1 EPIK = 0,00537 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.