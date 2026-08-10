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Технический анализ Enso (ENSO) за сегодня

Технический анализ Enso (ENSO) за сегодня

Страница анализа Enso предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ENSO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Enso ниже.

Изменение цены Enso (ENSO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,9998--+8,23%+43,64%+9,25%
Узнайте больше о цене Enso

Технические индикаторы Enso

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Enso на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 2
Покупка 7
Скользящие средние:ПродажаПродажа 10Нейтрально 0Покупка 4
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,9998
0,9998
R2
0,9998
0,9997
R1
0,9997
0,9997
PP
0,9997
0,9997
S1
0,9996
0,9996
S2
0,9996
0,9996
S3
0,9995
0,9996

Рыночные сигналы Enso

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,07M
$3,47 M
$3,54 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
3-дневные активные покупки
$0,30 M
3-дневные активные продажи
$0,32 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,80 M
7-дневные активные продажи
$0,79 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Enso

Чистый притокЦена ENSOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,99
2026-08-09-$0,10 M1,00
2026-08-08-$0,14 M0,96
2026-08-07$0,27 M1,03
2026-08-06$0,27 M0,95

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ENSO/USDT
$0,9998
$0,9998$0,9998
+0,45%
62.19K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ENSO в USD

Сумма

ENSO
ENSO
USD
USD

1 ENSO = 0,9998 USD

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