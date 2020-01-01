Токеномика EtherMail (EMT) Откройте для себя ключевую информацию о EtherMail (EMT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EtherMail (EMT) EtherMail - это ведущая платформа для электронной почты Web3, преодолевающая разрыв между Web2 и Web3. Для компаний и брендов EtherMail увеличивает охват и вовлеченность и помогает построить прочные отношения, делясь релевантным контентом с держателями NFT и токенов. Официальный сайт: https://ethermail.io Whitepaper: https://ethermail.io/emt/whitepaper Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xe2c86869216ac578bd62a4b8313770d9ee359a05 Купить EMT сейчас!

Токеномика и анализ цен EtherMail (EMT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EtherMail (EMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,32M $ 4,32M $ 4,32M Исторический максимум: $ 0,4355 $ 0,4355 $ 0,4355 Исторический минимум: $ 0,004040796176886716 $ 0,004040796176886716 $ 0,004040796176886716 Текущая цена: $ 0,00432 $ 0,00432 $ 0,00432 Узнайте больше о цене EtherMail (EMT)

Токеномика EtherMail (EMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EtherMail (EMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EMT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EMT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EMT, изучите текущую цену EMT!

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