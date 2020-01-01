Токеномика ELYS (ELYS) Откройте для себя ключевую информацию о ELYS (ELYS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ELYS (ELYS) Elys – это блокчейн 1 уровня, который предлагает набор продуктов и функций Defi, основанных на абстракции кошелька и сети. Благодаря революционному дизайну универсальной ликвидности, основанному на самоуправлении, он преобразует фрагментированный ландшафт Web3 в целостную и эффективную экосистему. Это позволяет как новичкам, так и профессионалам легко управлять своими активами и торговать через различные сети с быстротой и легкостью на одной платформе. Официальный сайт: https://elys.network Whitepaper: https://elys-network.gitbook.io/docs Обозреватель блоков: https://explorer.elys.network/ Купить ELYS сейчас!

Токеномика и анализ цен ELYS (ELYS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ELYS (ELYS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,56M $ 19,56M $ 19,56M Исторический максимум: $ 1,1275 $ 1,1275 $ 1,1275 Исторический минимум: $ 0,08507968604404009 $ 0,08507968604404009 $ 0,08507968604404009 Текущая цена: $ 0,0978 $ 0,0978 $ 0,0978 Узнайте больше о цене ELYS (ELYS)

Токеномика ELYS (ELYS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ELYS (ELYS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ELYS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ELYS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELYS, изучите текущую цену ELYS!

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