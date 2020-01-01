Токеномика Elysium (ELY)
Информация о Elysium (ELY)
Vulcan Forged включает в себя игровую студию на блокчейне (Vulcan Studios), блокчейн первого уровня (Elysium) и конструктор метавселенной (MetaScapes), ориентированный на игроков, которые также хотят зарабатывать и быть частью метавселенной. Это первый в истории блокчейн, созданный специально для геймеров, игровой индустрии и метавселенной. Мы ориентируемся на игровые компании и студии, которые хотят создать web3-игры или имеют web2-игры и хотят перейти на web3.
Токеномика и анализ цен Elysium (ELY)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Elysium (ELY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Elysium (ELY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Elysium (ELY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов ELY, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов ELY.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELY, изучите текущую цену ELY!
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