Что такое Elaria (ELR)

Elaria (ELR) – это игровой проект на блокчейне, который оживляет богатый фэнтезийный мир с помощью стратегического геймплея и токенизированной экономики. Вдохновлённая мифологией классических коллекционных карточных игр, Elaria знакомит игроков с мистическим миром Митерры, где могущественные чародеи, известные как Планесколлеры, сражаются за восстановление равновесия в расколотой магии вселенной.

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Elaria Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Elaria, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена ELR в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Elaria.

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ELR на местную валюту

1 ELR к VND ₫ 0,039358935 1 ELR к AUD A$ 0,0000023639 1 ELR к GBP ￡ 0,00000112055 1 ELR к EUR € 0,0000013508 1 ELR к USD $ 0,000001535 1 ELR к MYR RM 0,0000064777 1 ELR к TRY ₺ 0,0000598036 1 ELR к JPY ¥ 0,00022041065 1 ELR к RUB ₽ 0,0001229842 1 ELR к INR ₹ 0,00013107365 1 ELR к IDR Rp 0,0251639304 1 ELR к PHP ₱ 0,0000852539 1 ELR к EGP ￡E. 0,00007642765 1 ELR к BRL R$ 0,0000086881 1 ELR к CAD C$ 0,00000210295 1 ELR к BDT ৳ 0,00018700905 1 ELR к NGN ₦ 0,00242878445 1 ELR к UAH ₴ 0,0000638253 1 ELR к VES Bs 0,00014429 1 ELR к PKR Rs 0,00043227135 1 ELR к KZT ₸ 0,0007815606 1 ELR к THB ฿ 0,00005020985 1 ELR к TWD NT$ 0,00004603465 1 ELR к AED د.إ 0,00000563345 1 ELR к CHF Fr 0,0000012587 1 ELR к HKD HK$ 0,00001201905 1 ELR к MAD .د.م 0,00001407595 1 ELR к MXN $ 0,0000295334

Источники Elaria

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Elaria Какова цена Elaria (ELR) сегодня? Текущая цена Elaria (ELR) составляет 0,000001535 USD . Какова рыночная капитализация Elaria (ELR)? Текущая рыночная капитализация Elaria составляет -- USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения ELR на его рыночную цену в реальном времени 0,000001535 USD . Каково оборотное предложение Elaria (ELR)? Текущее оборотное предложение Elaria (ELR) составляет -- USD . Какова была самая высокая цена Elaria (ELR)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена Elaria (ELR) составляет 2,2 USD . Каков 24-часовой объем торгов Elaria (ELR)? 24-часовой объем торгов Elaria (ELR) составляет $ 2,53K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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