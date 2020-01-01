Токеномика ELON DOGE (ELONDOGE)

Токеномика ELON DOGE (ELONDOGE)

Откройте для себя ключевую информацию о ELON DOGE (ELONDOGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ELON DOGE (ELONDOGE)

ELON DOGE - это не просто очередная мемкоин, это яркий проект, управляемый сообществом, который сочетает в себе передовые технологии и легкомысленное очарование интернет-культуры. Наш проект опирается на надежную и безопасную блокчейн-инфраструктуру, обеспечивающую прозрачность и надежность. Токен $ELONDOGE служит средством привлечения сообщества, позволяя пользователям участвовать в принятии управленческих решений и формировать направление развития проекта.

Официальный сайт:
https://elondoge.site/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xe769cad9f66a504874bd01c7cb7eaea474ecc0a2

Токеномика и анализ цен ELON DOGE (ELONDOGE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ELON DOGE (ELONDOGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 420 000,00T
$ 420 000,00T$ 420 000,00T
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 43,01K
$ 43,01K$ 43,01K
Исторический максимум:
$ 0,00000000001486
$ 0,00000000001486$ 0,00000000001486
Исторический минимум:
$ 0,000000000000035314
$ 0,000000000000035314$ 0,000000000000035314
Текущая цена:
$ 0,0000000000001024
$ 0,0000000000001024$ 0,0000000000001024

Токеномика ELON DOGE (ELONDOGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ELON DOGE (ELONDOGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ELONDOGE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ELONDOGE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELONDOGE, изучите текущую цену ELONDOGE!

Как купить ELONDOGE

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История цены ELON DOGE (ELONDOGE)

Анализ истории цены ELONDOGE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ELONDOGE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.