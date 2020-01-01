Токеномика ELON DOGE (ELONDOGE) Откройте для себя ключевую информацию о ELON DOGE (ELONDOGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ELON DOGE (ELONDOGE) ELON DOGE - это не просто очередная мемкоин, это яркий проект, управляемый сообществом, который сочетает в себе передовые технологии и легкомысленное очарование интернет-культуры. Наш проект опирается на надежную и безопасную блокчейн-инфраструктуру, обеспечивающую прозрачность и надежность. Токен $ELONDOGE служит средством привлечения сообщества, позволяя пользователям участвовать в принятии управленческих решений и формировать направление развития проекта. Официальный сайт: https://elondoge.site/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xe769cad9f66a504874bd01c7cb7eaea474ecc0a2 Купить ELONDOGE сейчас!

Токеномика и анализ цен ELON DOGE (ELONDOGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ELON DOGE (ELONDOGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 420 000,00T $ 420 000,00T $ 420 000,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 43,01K $ 43,01K $ 43,01K Исторический максимум: $ 0,00000000001486 $ 0,00000000001486 $ 0,00000000001486 Исторический минимум: $ 0,000000000000035314 $ 0,000000000000035314 $ 0,000000000000035314 Текущая цена: $ 0,0000000000001024 $ 0,0000000000001024 $ 0,0000000000001024 Узнайте больше о цене ELON DOGE (ELONDOGE)

Токеномика ELON DOGE (ELONDOGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ELON DOGE (ELONDOGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ELONDOGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ELONDOGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELONDOGE, изучите текущую цену ELONDOGE!

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