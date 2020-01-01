Токеномика Eldarune (ELDA)

Токеномика Eldarune (ELDA)

Откройте для себя ключевую информацию о Eldarune (ELDA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Eldarune (ELDA)

Eldarune - это фабрика игр, которая создает совместимые игры на блокчейне на средневековую тематику. Eldarune предлагает NFT, которые можно использовать в нескольких играх. Фабрика работает на токене $ELDA.

Официальный сайт:
https://www.eldarune.com/
Whitepaper:
https://digalabs.gitbook.io/whitepaper_eldarune/
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0xab2ed911BDbeA001FD3B29AdbC35d8a76E68aAe4

Токеномика и анализ цен Eldarune (ELDA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Eldarune (ELDA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 135,57K
$ 135,57K$ 135,57K
Общее предложение:
$ 600,00M
$ 600,00M$ 600,00M
Оборотное предложение:
$ 227,09M
$ 227,09M$ 227,09M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 358,20K
$ 358,20K$ 358,20K
Исторический максимум:
$ 0,03
$ 0,03$ 0,03
Исторический минимум:
$ 0,000585053008542452
$ 0,000585053008542452$ 0,000585053008542452
Текущая цена:
$ 0,000597
$ 0,000597$ 0,000597

Токеномика Eldarune (ELDA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Eldarune (ELDA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ELDA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ELDA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELDA, изучите текущую цену ELDA!

Как купить ELDA

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История цены Eldarune (ELDA)

Анализ истории цены ELDA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.