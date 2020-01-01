Токеномика Eldarune (ELDA) Откройте для себя ключевую информацию о Eldarune (ELDA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Eldarune (ELDA) Eldarune - это фабрика игр, которая создает совместимые игры на блокчейне на средневековую тематику. Eldarune предлагает NFT, которые можно использовать в нескольких играх. Фабрика работает на токене $ELDA. Официальный сайт: https://www.eldarune.com/ Whitepaper: https://digalabs.gitbook.io/whitepaper_eldarune/ Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0xab2ed911BDbeA001FD3B29AdbC35d8a76E68aAe4 Купить ELDA сейчас!

Токеномика и анализ цен Eldarune (ELDA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Eldarune (ELDA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 135,57K $ 135,57K $ 135,57K Общее предложение: $ 600,00M $ 600,00M $ 600,00M Оборотное предложение: $ 227,09M $ 227,09M $ 227,09M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 358,20K $ 358,20K $ 358,20K Исторический максимум: $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 Исторический минимум: $ 0,000585053008542452 $ 0,000585053008542452 $ 0,000585053008542452 Текущая цена: $ 0,000597 $ 0,000597 $ 0,000597 Узнайте больше о цене Eldarune (ELDA)

Токеномика Eldarune (ELDA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Eldarune (ELDA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ELDA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ELDA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELDA, изучите текущую цену ELDA!

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