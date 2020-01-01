Токеномика Etherland (ELAND) Откройте для себя ключевую информацию о Etherland (ELAND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Etherland (ELAND) Etherland создает первое в мире децентрализованное решение для хранения данных с шифрованием, доступ к которому автоматизируется и регулируется ончейн идентификацией. Созданные продукты (ProApp, Real-Estate FileSystem) впервые применяются в сфере недвижимости, решая все присущие ей проблемы. Официальный сайт: https://etherland.world/ Whitepaper: https://etherland.world/marketdeck.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x33e07f5055173cf8febede8b21b12d1e2b523205 Купить ELAND сейчас!

Токеномика и анализ цен Etherland (ELAND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Etherland (ELAND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 126,82K $ 126,82K $ 126,82K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 38,68M $ 38,68M $ 38,68M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,1375 $ 0,1375 $ 0,1375 Исторический минимум: $ 0,001999850457850587 $ 0,001999850457850587 $ 0,001999850457850587 Текущая цена: $ 0,003279 $ 0,003279 $ 0,003279 Узнайте больше о цене Etherland (ELAND)

Токеномика Etherland (ELAND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Etherland (ELAND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ELAND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ELAND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELAND, изучите текущую цену ELAND!

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