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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по ELA, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по ELA, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ ELA (ELA) за сегодня

Технический анализ ELA (ELA) за сегодня

Страница анализа ELA предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ELA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе ELA ниже.

Изменение цены ELA (ELA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,2644--+6,09%-14,19%-45,71%
Узнайте больше о цене ELA

Поток капитала ELA

Чистый притокЦена ELAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,26
2026-08-09-$0,01 M0,27
2026-08-08$0,00 M0,26
2026-08-07$0,01 M0,26
2026-08-06$0,00 M0,26

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о ELA

ELA USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по ELA с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ELA USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте ELA (ELA) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы ELA в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ELA/USDT
$0,2644
$0,2644$0,2644
-0,26%
2.93K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ELA в USD

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1 ELA = 0,2644 USD

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