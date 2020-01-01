Токеномика Ekta (EKTA)

Токеномика Ekta (EKTA)

Откройте для себя ключевую информацию о Ekta (EKTA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Ekta (EKTA)

Ekta - это мейннет первого уровня, совместимый с EVM, который переводит традиционные отрасли, бизнес и активы на блокчейн с помощью самостоятельно разработанного рынка NFT, гибридной биржи и метавселенной. Их миссия заключается в том, чтобы привести следующий миллион людей на блокчейн, обеспечить устойчивую долгосрочную стоимость и дать возможность каждому получать прибыль с целью.

Официальный сайт:
https://www.ekta.io/
Whitepaper:
https://whitepaper.ektaworld.io/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x45808ce43eb2d7685ff0242631f0feb6f3d8701a

Токеномика и анализ цен Ekta (EKTA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ekta (EKTA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 21,61K
$ 21,61K$ 21,61K
Общее предложение:
$ 420,00M
$ 420,00M$ 420,00M
Оборотное предложение:
$ 34,77M
$ 34,77M$ 34,77M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 261,07K
$ 261,07K$ 261,07K
Исторический максимум:
$ 90
$ 90$ 90
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,0006216
$ 0,0006216$ 0,0006216

Токеномика Ekta (EKTA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ekta (EKTA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EKTA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EKTA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EKTA, изучите текущую цену EKTA!

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История цены Ekta (EKTA)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.