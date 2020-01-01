Токеномика Ekta (EKTA) Откройте для себя ключевую информацию о Ekta (EKTA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ekta (EKTA) Ekta - это мейннет первого уровня, совместимый с EVM, который переводит традиционные отрасли, бизнес и активы на блокчейн с помощью самостоятельно разработанного рынка NFT, гибридной биржи и метавселенной. Их миссия заключается в том, чтобы привести следующий миллион людей на блокчейн, обеспечить устойчивую долгосрочную стоимость и дать возможность каждому получать прибыль с целью. Официальный сайт: https://www.ekta.io/ Whitepaper: https://whitepaper.ektaworld.io/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x45808ce43eb2d7685ff0242631f0feb6f3d8701a Купить EKTA сейчас!

Токеномика и анализ цен Ekta (EKTA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ekta (EKTA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,61K $ 21,61K $ 21,61K Общее предложение: $ 420,00M $ 420,00M $ 420,00M Оборотное предложение: $ 34,77M $ 34,77M $ 34,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 261,07K $ 261,07K $ 261,07K Исторический максимум: $ 90 $ 90 $ 90 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0006216 $ 0,0006216 $ 0,0006216 Узнайте больше о цене Ekta (EKTA)

Токеномика Ekta (EKTA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ekta (EKTA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EKTA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EKTA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EKTA, изучите текущую цену EKTA!

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