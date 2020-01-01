Токеномика Enjinstarter (EJS) Откройте для себя ключевую информацию о Enjinstarter (EJS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Enjinstarter (EJS) EnjinStarter is a launchpad focused on blockchain games, NFTs, and the Metaverses. Built on Enjin's Jumpnet, we are focused on building an ecosystem for Enjin and Efinity, bringing together a community of innovative developers and content creators to develop strategies for utilizing digital assets in their games and projects. Areas of interest include Blockchain Gaming, Metaverses, AR & VR, Virtual Beings and Infrastructure Официальный сайт: https://www.enjinstarter.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x96610186f3ab8d73ebee1cf950c750f3b1fb79c2 Купить EJS сейчас!

Токеномика и анализ цен Enjinstarter (EJS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Enjinstarter (EJS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 403,30K $ 403,30K $ 403,30K Исторический максимум: $ 0,2218 $ 0,2218 $ 0,2218 Исторический минимум: $ 0,000066454208121769 $ 0,000066454208121769 $ 0,000066454208121769 Текущая цена: $ 0,00008066 $ 0,00008066 $ 0,00008066 Узнайте больше о цене Enjinstarter (EJS)

Токеномика Enjinstarter (EJS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Enjinstarter (EJS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EJS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EJS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EJS, изучите текущую цену EJS!

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