Токеномика Enjinstarter (EJS)

Токеномика Enjinstarter (EJS)

Откройте для себя ключевую информацию о Enjinstarter (EJS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Enjinstarter (EJS)

EnjinStarter is a launchpad focused on blockchain games, NFTs, and the Metaverses. Built on Enjin's Jumpnet, we are focused on building an ecosystem for Enjin and Efinity, bringing together a community of innovative developers and content creators to develop strategies for utilizing digital assets in their games and projects. Areas of interest include Blockchain Gaming, Metaverses, AR & VR, Virtual Beings and Infrastructure

Официальный сайт:
https://www.enjinstarter.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x96610186f3ab8d73ebee1cf950c750f3b1fb79c2

Токеномика и анализ цен Enjinstarter (EJS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Enjinstarter (EJS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 403,30K
$ 403,30K$ 403,30K
Исторический максимум:
$ 0,2218
$ 0,2218$ 0,2218
Исторический минимум:
$ 0,000066454208121769
$ 0,000066454208121769$ 0,000066454208121769
Текущая цена:
$ 0,00008066
$ 0,00008066$ 0,00008066

Токеномика Enjinstarter (EJS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Enjinstarter (EJS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EJS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EJS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EJS, изучите текущую цену EJS!

Как купить EJS

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История цены Enjinstarter (EJS)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.