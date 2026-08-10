Технический анализ EigenLayer (EIGEN) за сегодня Страница анализа EigenLayer предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике EIGEN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе EigenLayer ниже. Регистрация

Изменение цены EigenLayer (EIGEN) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,1847 -- -0,06% -21,07% -13,17%

Технические индикаторы EigenLayer

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот EigenLayer на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 8 Нейтрально 7 Покупка 11 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 5 Нейтрально 3 Покупка 6 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 4 Покупка 5 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,1846 0,1846 R2 0,1846 0,1845 R1 0,1845 0,1845 PP 0,1845 0,1845 S1 0,1844 0,1844 S2 0,1844 0,1844 S3 0,1843 0,1844

Рыночные сигналы EigenLayer Текущий чистый объем открытых ордеров 0,13M $3,17 M $3,04 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $1,08 M 3-дневные активные продажи $1,08 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,06M 7-дневные активные покупки $2,28 M 7-дневные активные продажи $2,22 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала EigenLayer Чистый приток Цена EIGENUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,00 M 0,19 2026-08-09 -$0,06 M 0,18 2026-08-08 -$0,04 M 0,18 2026-08-07 $0,00 M 0,18 2026-08-06 -$0,07 M 0,18 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте EigenLayer (EIGEN) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы EigenLayer в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч EIGEN / USDT $0,1847 $0,1847 $0,1847 +4,23% 759.39K (USDT) Торговля EIGEN / USDC $0,1845 $0,1845 $0,1845 +4,17% 325.09K (USDT) Торговля