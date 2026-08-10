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Технический анализ EigenLayer (EIGEN) за сегодня

Технический анализ EigenLayer (EIGEN) за сегодня

Страница анализа EigenLayer предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике EIGEN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе EigenLayer ниже.

Изменение цены EigenLayer (EIGEN)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1847---0,06%-21,07%-13,17%
Узнайте больше о цене EigenLayer

Технические индикаторы EigenLayer

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот EigenLayer на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 8
Нейтрально 7
Покупка 11
Скользящие средние:НейтральноПродажа 5Нейтрально 3Покупка 6
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 4Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1846
0,1846
R2
0,1846
0,1845
R1
0,1845
0,1845
PP
0,1845
0,1845
S1
0,1844
0,1844
S2
0,1844
0,1844
S3
0,1843
0,1844

Рыночные сигналы EigenLayer

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,13M
$3,17 M
$3,04 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$1,08 M
3-дневные активные продажи
$1,08 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,06M
7-дневные активные покупки
$2,28 M
7-дневные активные продажи
$2,22 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала EigenLayer

Чистый притокЦена EIGENUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,19
2026-08-09-$0,06 M0,18
2026-08-08-$0,04 M0,18
2026-08-07$0,00 M0,18
2026-08-06-$0,07 M0,18

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
EIGEN/USDT
$0,1847
$0,1847$0,1847
+4,23%
759.39K (USDT)
EIGEN/USDC
$0,1845
$0,1845$0,1845
+4,17%
325.09K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор EIGEN в USD

Сумма

EIGEN
EIGEN
USD
USD

1 EIGEN = 0,1847 USD

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