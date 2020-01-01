Токеномика Eigenpie (EGP) Откройте для себя ключевую информацию о Eigenpie (EGP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Eigenpie (EGP) Eigenpie - это SubDAO, разработанная Magpie для предоставления услуг ликвидного рейстейкинга с использованием технологии EigenLayer. Основная цель Eigenpie - максимизировать возможности получения пассивного дохода, одновременно способствуя долгосрочному развитию экосистемы Ethereum. На Eigenpie участникам предоставляется возможность внести депозит ETH и LST, чтобы получить ликвидную рестейкинговую версию своих токенов. С помощью этой рестейкинговой версии своих активов пользователи могут эффективно добавить еще один уровень доходности к своим позициям в ETH, тем самым получив большую гибкость и повысив эффективность использования капитала. Официальный сайт: https://www.eigenlayer.magpiexyz.io/restake Whitepaper: https://docs.eigenpiexyz.io/ Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x0cc7288A11c0c31d39d0e05EB59F24e506ad6aD5 Купить EGP сейчас!

Токеномика и анализ цен Eigenpie (EGP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Eigenpie (EGP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 9,7237 $ 9,7237 $ 9,7237 Исторический минимум: $ 0,8273926390046683 $ 0,8273926390046683 $ 0,8273926390046683 Текущая цена: $ 0,9044 $ 0,9044 $ 0,9044 Узнайте больше о цене Eigenpie (EGP)

Токеномика Eigenpie (EGP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Eigenpie (EGP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EGP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EGP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EGP, изучите текущую цену EGP!

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