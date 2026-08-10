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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по EdgeX, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по EdgeX, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ edgeX (EDGE) за сегодня

Технический анализ edgeX (EDGE) за сегодня

Страница анализа edgeX предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике EDGE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе edgeX ниже.

Изменение цены edgeX (EDGE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,3919--+12,90%+2,24%-69,64%
Узнайте больше о цене edgeX

Технические индикаторы EdgeX

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот EdgeX на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 9
Нейтрально 2
Покупка 15
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 5Нейтрально 1Покупка 8
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,3929
0,3926
R2
0,3926
0,3925
R1
0,3925
0,3924
PP
0,3922
0,3922
S1
0,3921
0,3921
S2
0,3918
0,392
S3
0,3917
0,3918

Рыночные сигналы EdgeX

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,71M
$6,22 M
$6,93 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,15 M
3-дневные активные продажи
$0,16 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,06M
7-дневные активные покупки
$0,47 M
7-дневные активные продажи
$0,53 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала EdgeX

Чистый притокЦена EDGEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,02 M0,39
2026-08-09$0,06 M0,39
2026-08-08-$0,04 M0,38
2026-08-07$0,02 M0,38
2026-08-06$0,13 M0,38

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
EDGE/USDC
$0,3917
$0,3917$0,3917
+1,16%
143.01K (USDT)
EDGE/USDT
$0,3919
$0,3919$0,3919
+1,13%
213.38K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор EDGE в USD

Сумма

EDGE
EDGE
USD
USD

1 EDGE = 0,3919 USD

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