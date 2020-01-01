Токеномика EdgeGrid (EDG) Откройте для себя ключевую информацию о EdgeGrid (EDG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EdgeGrid (EDG) EdgeGrid – это первый протокол пространственных 3D-вычислений на основе DePIN, превращающий миллионы устройств XR в сеть обучения ИИ в реальном времени. Каждый пользователь XR становится «пространственным нейроном», сканирующим реальность с точностью до фотонов для обучения автономных транспортных средств, человекоподобных роботов и систем AGI. Официальный сайт: https://www.edgegrid.org/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xA0aAC4eF616ccF49407F56d98Bdd852Ec039deDA Купить EDG сейчас!

Токеномика и анализ цен EdgeGrid (EDG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EdgeGrid (EDG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,3576 $ 0,3576 $ 0,3576 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000000000000000179 $ 0,000000000000000179 $ 0,000000000000000179 Узнайте больше о цене EdgeGrid (EDG)

Токеномика EdgeGrid (EDG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EdgeGrid (EDG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EDG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EDG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EDG, изучите текущую цену EDG!

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