Токеномика Ecoterra (ECOTERRA) Откройте для себя ключевую информацию о Ecoterra (ECOTERRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ecoterra (ECOTERRA) Физические и юридические лица получают вознаграждение в экосистеме Web3 за экологически безопасные действия. Официальный сайт: https://www.ecoterra.io Whitepaper: https://www.ecoterra.io/documents/whitepaper-ecoterra.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x982b50e55394641ca975a0eec630b120b671391a Купить ECOTERRA сейчас!

Токеномика и анализ цен Ecoterra (ECOTERRA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ecoterra (ECOTERRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 426,40K $ 426,40K $ 426,40K Исторический максимум: $ 0,00261 $ 0,00261 $ 0,00261 Исторический минимум: $ 0,000185442539179164 $ 0,000185442539179164 $ 0,000185442539179164 Текущая цена: $ 0,0002132 $ 0,0002132 $ 0,0002132 Узнайте больше о цене Ecoterra (ECOTERRA)

Токеномика Ecoterra (ECOTERRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ecoterra (ECOTERRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ECOTERRA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ECOTERRA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ECOTERRA, изучите текущую цену ECOTERRA!

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