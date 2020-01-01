Токеномика E (E)

Токеномика E (E)

Откройте для себя ключевую информацию о E (E), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о E (E)

Токен $E участвует в экосистеме $USD1 на BNB Chain и нацелен на повышение ликвидности стейблкоинов и развитие децентрализованных финансов. Его символ – американский орел, олицетворяющий свободу и силу.

Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/address/0x758309C0d1342e0D5A778B83cdcEBAa3F4554444

Токеномика и анализ цен E (E)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене E (E), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
--
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FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 315,20K
$ 315,20K$ 315,20K
Исторический максимум:
$ 0,008363
$ 0,008363$ 0,008363
Исторический минимум:
$ 0,001407965581388316
$ 0,001407965581388316$ 0,001407965581388316
Текущая цена:
$ 0,0003152
$ 0,0003152$ 0,0003152

Токеномика E (E): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики E (E) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов E, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов E.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой E, изучите текущую цену E!

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История цены E (E)

Анализ истории цены E помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.