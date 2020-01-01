Токеномика E (E) Откройте для себя ключевую информацию о E (E), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о E (E) Токен $E участвует в экосистеме $USD1 на BNB Chain и нацелен на повышение ликвидности стейблкоинов и развитие децентрализованных финансов. Его символ – американский орел, олицетворяющий свободу и силу. Обозреватель блоков: https://bscscan.com/address/0x758309C0d1342e0D5A778B83cdcEBAa3F4554444 Купить E сейчас!

Токеномика и анализ цен E (E) Изучите ключевые данные о токеномике и цене E (E), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 315,20K $ 315,20K $ 315,20K Исторический максимум: $ 0,008363 $ 0,008363 $ 0,008363 Исторический минимум: $ 0,001407965581388316 $ 0,001407965581388316 $ 0,001407965581388316 Текущая цена: $ 0,0003152 $ 0,0003152 $ 0,0003152 Узнайте больше о цене E (E)

Токеномика E (E): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики E (E) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов E, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов E. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой E, изучите текущую цену E!

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