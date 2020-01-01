Токеномика Dvision Network (DVI)

Токеномика Dvision Network (DVI)

Откройте для себя ключевую информацию о Dvision Network (DVI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Dvision Network (DVI)

Dvision Network - a blockchain-based metaverse, which powers the robust and diversified NFT marketplace within its augmented reality. Dvision is based on three primary platform features, which are known as NFT Market, Meta-Space, and Meta-City.

Официальный сайт:
https://dvision.network/
Whitepaper:
https://dvision.gitbook.io/dvision-network-english/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x10633216e7e8281e33c86f02bf8e565a635d9770

Токеномика и анализ цен Dvision Network (DVI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dvision Network (DVI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 9.11M
$ 9.11M$ 9.11M
Общее предложение:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Оборотное предложение:
$ 970.20M
$ 970.20M$ 970.20M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 9.39M
$ 9.39M$ 9.39M
Исторический максимум:
$ 3.057
$ 3.057$ 3.057
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0.009392
$ 0.009392$ 0.009392

Токеномика Dvision Network (DVI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Dvision Network (DVI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DVI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DVI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DVI, изучите текущую цену DVI!

Как купить DVI

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История цены Dvision Network (DVI)

Анализ истории цены DVI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.