Токеномика Dvision Network (DVI) Откройте для себя ключевую информацию о Dvision Network (DVI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dvision Network (DVI) Dvision Network - a blockchain-based metaverse, which powers the robust and diversified NFT marketplace within its augmented reality. Dvision is based on three primary platform features, which are known as NFT Market, Meta-Space, and Meta-City. Официальный сайт: https://dvision.network/ Whitepaper: https://dvision.gitbook.io/dvision-network-english/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x10633216e7e8281e33c86f02bf8e565a635d9770 Купить DVI сейчас!

Токеномика и анализ цен Dvision Network (DVI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dvision Network (DVI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9.11M $ 9.11M $ 9.11M Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 970.20M $ 970.20M $ 970.20M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9.39M $ 9.39M $ 9.39M Исторический максимум: $ 3.057 $ 3.057 $ 3.057 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.009392 $ 0.009392 $ 0.009392 Узнайте больше о цене Dvision Network (DVI)

Токеномика Dvision Network (DVI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dvision Network (DVI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DVI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DVI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DVI, изучите текущую цену DVI!

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