Токеномика DeVap AI (DVA) Откройте для себя ключевую информацию о DeVap AI (DVA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DeVap AI (DVA) Devap AI объединяет DePIN (децентрализованную сеть физической инфраструктуры) и искусственный интеллект, используя мощь децентрализованной технологии блокчейн и искусственного интеллекта для революции в сфере электронных сигарет. Наша платформа объединяет пользователей электронных сигарет по всему миру, создавая глобальную децентрализованную сеть, которая способствует развитию сообщества и инноваций. В виртуальном пространстве пользователи могут делиться своими данными о вейпинге, получать вознаграждения и участвовать в динамичной экосистеме. Официальный сайт: https://devap.ai/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/AUCNANizcLgv7rZ2gWkBBgyBBA7EVScjWTcPKhb94RSz Купить DVA сейчас!

Токеномика и анализ цен DeVap AI (DVA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeVap AI (DVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 2,9529 $ 2,9529 $ 2,9529 Исторический минимум: $ 0,000680796250322145 $ 0,000680796250322145 $ 0,000680796250322145 Текущая цена: $ 0,001024 $ 0,001024 $ 0,001024 Узнайте больше о цене DeVap AI (DVA)

Токеномика DeVap AI (DVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DeVap AI (DVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DVA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DVA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DVA, изучите текущую цену DVA!

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