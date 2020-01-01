Токеномика DELNORTE (DTVC) Откройте для себя ключевую информацию о DELNORTE (DTVC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DELNORTE (DTVC) Эра Web3 для взаимодействия общественных служб. Наша запатентованная децентрализованная CRM-система использует ИИ для безопасной оптимизации взаимодействия правительства с гражданами. Официальный сайт: http://delnorte.io Whitepaper: https://delnorte-terra-vision.gitbook.io/delnorte-docs Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0xe7ae968823c79ca4022096c0887971358d97acaa Купить DTVC сейчас!

Токеномика и анализ цен DELNORTE (DTVC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DELNORTE (DTVC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,25 $ 0,25 $ 0,25 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,01102 $ 0,01102 $ 0,01102 Узнайте больше о цене DELNORTE (DTVC)

Токеномика DELNORTE (DTVC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DELNORTE (DTVC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DTVC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DTVC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DTVC, изучите текущую цену DTVC!

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