Токеномика Drift Zone (DT)

Токеномика Drift Zone (DT)

Откройте для себя ключевую информацию о Drift Zone (DT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Drift Zone (DT)

Drift Zone сочетает в себе боевой гейминг с массивными вознаграждениями в новой революционной игре, которая стартует 20 февраля 2025 года. Расширяя многомиллиардную азиатскую модель игр Gacha, Drift Zone превращает традиционную Gacha в революционную систему заработка, где игроки наконец-то получают прибыль от своих действий.

Официальный сайт:
https://driftzone.io
Whitepaper:
https://drift-zone.gitbook.io/drift-zone-whitepaper
Обозреватель блоков:
https://seitrace.com/token/0x432463e0D195C1a6e20FD780aE4ED6D33e694C7f?chain=pacific-1

Токеномика и анализ цен Drift Zone (DT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Drift Zone (DT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,0031
$ 0,0031$ 0,0031
Исторический минимум:
--
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Текущая цена:
$ 0,0000202
$ 0,0000202$ 0,0000202

Токеномика Drift Zone (DT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Drift Zone (DT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DT, изучите текущую цену DT!

Как купить DT

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История цены Drift Zone (DT)

Анализ истории цены DT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.