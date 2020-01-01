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Технический анализ Destra Network (DSYNC) за сегодня

Технический анализ Destra Network (DSYNC) за сегодня

Страница анализа Destra Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике DSYNC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Destra Network ниже.

Изменение цены Destra Network (DSYNC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,003301---2,57%-37,66%-70,97%
Узнайте больше о цене Destra Network

Технические индикаторы Destra Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Destra Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 2
Нейтрально 3
Покупка 21
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 3Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,003341
0,00334
R2
0,00334
0,00334
R1
0,00334
0,00334
PP
0,003339
0,003339
S1
0,003339
0,003339
S2
0,003338
0,003339
S3
0,003338
0,003338

Рыночные сигналы Destra Network

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,01M
$0,05 M
$0,06 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,00 M
3-дневные активные продажи
$0,00 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,00 M
7-дневные активные продажи
$0,00 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Destra Network

Чистый притокЦена DSYNCUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DSYNC/USDT
$0,003301
$0,003301$0,003301
-4,17%
19.39M (USDT)
DSYNC/USDC
$0,003338
$0,003338$0,003338
-2,39%
16.72M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор DSYNC в USD

Сумма

DSYNC
DSYNC
USD
USD

1 DSYNC = 0,003301 USD

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