Технический анализ Destra Network (DSYNC) за сегодня Страница анализа Destra Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике DSYNC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Destra Network ниже. Регистрация

Изменение цены Destra Network (DSYNC) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,003301 -- -2,57% -37,66% -70,97%

Технические индикаторы Destra Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Destra Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная покупка Продажа 2 Нейтрально 3 Покупка 21 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 0 Покупка 14 Технические индикаторы : Покупка Продажа 2 Нейтрально 3 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,003341 0,00334 R2 0,00334 0,00334 R1 0,00334 0,00334 PP 0,003339 0,003339 S1 0,003339 0,003339 S2 0,003338 0,003339 S3 0,003338 0,003338

Рыночные сигналы Destra Network Текущий чистый объем открытых ордеров -0,01M $0,05 M $0,06 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,00 M 3-дневные активные продажи $0,00 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,00 M 7-дневные активные продажи $0,00 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Destra Network Чистый приток Цена DSYNCUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Destra Network (DSYNC) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Destra Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч DSYNC / USDT $0,003301 $0,003301 $0,003301 -4,17% 19.39M (USDT) Торговля DSYNC / USDC $0,003338 $0,003338 $0,003338 -2,39% 16.72M (USDT) Торговля