Токеномика Deepswap Protocol (DSP)

Токеномика Deepswap Protocol (DSP)

Откройте для себя ключевую информацию о Deepswap Protocol (DSP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Deepswap Protocol (DSP)

DeepSwap трансформирует децентрализованную торговлю для институциональных инвесторов и клиентов с высоким уровнем капитала, предлагая непревзойденную конфиденциальность и эффективность. Благодаря кроссчейн-ликвидности в один клик и удобному для разработчиков набору инструментов с открытым исходным кодом, DeepSwap позволяет торговать умнее, безопаснее и в большем масштабе – при полном соблюдении нормативных требований.

Официальный сайт:
http://deep-swap.org/
Whitepaper:
https://wakeful-writer-533.notion.site/DeepSwap-Official-whitepaper-1bbaa5c5cd358003953ffb2c28dc0c0b
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x4A4cF20F120D3ff5b80fe0b368F01DF689BA82Ee

Токеномика и анализ цен Deepswap Protocol (DSP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Deepswap Protocol (DSP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 49,5
$ 49,5$ 49,5
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,2084
$ 0,2084$ 0,2084

Токеномика Deepswap Protocol (DSP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Deepswap Protocol (DSP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DSP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DSP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DSP, изучите текущую цену DSP!

Как купить DSP

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История цены Deepswap Protocol (DSP)

Анализ истории цены DSP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.