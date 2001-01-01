Токеномика Deepswap Protocol (DSP) Откройте для себя ключевую информацию о Deepswap Protocol (DSP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Deepswap Protocol (DSP) DeepSwap трансформирует децентрализованную торговлю для институциональных инвесторов и клиентов с высоким уровнем капитала, предлагая непревзойденную конфиденциальность и эффективность. Благодаря кроссчейн-ликвидности в один клик и удобному для разработчиков набору инструментов с открытым исходным кодом, DeepSwap позволяет торговать умнее, безопаснее и в большем масштабе – при полном соблюдении нормативных требований. Официальный сайт: http://deep-swap.org/ Whitepaper: https://wakeful-writer-533.notion.site/DeepSwap-Official-whitepaper-1bbaa5c5cd358003953ffb2c28dc0c0b Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x4A4cF20F120D3ff5b80fe0b368F01DF689BA82Ee Купить DSP сейчас!

Токеномика и анализ цен Deepswap Protocol (DSP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Deepswap Protocol (DSP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 49,5 $ 49,5 $ 49,5 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,2084 $ 0,2084 $ 0,2084 Узнайте больше о цене Deepswap Protocol (DSP)

Токеномика Deepswap Protocol (DSP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Deepswap Protocol (DSP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DSP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DSP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DSP, изучите текущую цену DSP!

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