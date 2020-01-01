Токеномика DoctorX (DRX) Откройте для себя ключевую информацию о DoctorX (DRX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DoctorX (DRX) DoctorX – это Web3-проект, основанный на мемах, который революционизирует цифровой ландшафт, объединяя юмор, сообщество и криптовалютные вознаграждения. Построенный на MultiversX, он включает в себя майнинг с принципом «кликай и зарабатывай», конкурсы мемов и уникальную экосистему DRX, стимулирующую вовлеченность и инновации. Официальный сайт: https://doctorx.meme/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1N3d2fcGsb3aQtPtPOKTqKGuCs8q5ZdHktyaNXVREQqI/edit?usp=sharing Обозреватель блоков: https://explorer.multiversx.com/tokens/DRX-b7f337 Купить DRX сейчас!

Токеномика и анализ цен DoctorX (DRX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DoctorX (DRX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 203,12B $ 203,12B $ 203,12B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 264,06K $ 264,06K $ 264,06K Исторический максимум: $ 0,00003012 $ 0,00003012 $ 0,00003012 Исторический минимум: $ 0,000000804941950406 $ 0,000000804941950406 $ 0,000000804941950406 Текущая цена: $ 0,0000013 $ 0,0000013 $ 0,0000013 Узнайте больше о цене DoctorX (DRX)

Токеномика DoctorX (DRX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DoctorX (DRX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DRX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DRX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DRX, изучите текущую цену DRX!

Как купить DRX Заинтересованы в добавлении DoctorX (DRX) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DRX, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить DRX на MEXC прямо сейчас!

История цены DoctorX (DRX) Анализ истории цены DRX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены DRX прямо сейчас!

Прогноз цены DRX Хотите узнать, куда может двигаться DRX? Наша страница прогноза цены DRX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DRX прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!