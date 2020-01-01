Токеномика DoctorX (DRX)

Токеномика DoctorX (DRX)

Откройте для себя ключевую информацию о DoctorX (DRX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DoctorX (DRX)

DoctorX – это Web3-проект, основанный на мемах, который революционизирует цифровой ландшафт, объединяя юмор, сообщество и криптовалютные вознаграждения. Построенный на MultiversX, он включает в себя майнинг с принципом «кликай и зарабатывай», конкурсы мемов и уникальную экосистему DRX, стимулирующую вовлеченность и инновации.

Официальный сайт:
https://doctorx.meme/
Whitepaper:
https://docs.google.com/document/d/1N3d2fcGsb3aQtPtPOKTqKGuCs8q5ZdHktyaNXVREQqI/edit?usp=sharing
Обозреватель блоков:
https://explorer.multiversx.com/tokens/DRX-b7f337

Токеномика и анализ цен DoctorX (DRX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DoctorX (DRX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 203,12B
$ 203,12B$ 203,12B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 264,06K
$ 264,06K$ 264,06K
Исторический максимум:
$ 0,00003012
$ 0,00003012$ 0,00003012
Исторический минимум:
$ 0,000000804941950406
$ 0,000000804941950406$ 0,000000804941950406
Текущая цена:
$ 0,0000013
$ 0,0000013$ 0,0000013

Токеномика DoctorX (DRX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DoctorX (DRX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DRX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DRX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DRX, изучите текущую цену DRX!

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История цены DoctorX (DRX)

Анализ истории цены DRX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены DRX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.