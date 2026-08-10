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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Derive, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Derive, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Derive (DRV) за сегодня

Технический анализ Derive (DRV) за сегодня

Страница анализа Derive предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике DRV, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Derive ниже.

Изменение цены Derive (DRV)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,09727--+2,60%+143,17%+143,17%
Узнайте больше о цене Derive

Технические индикаторы Derive

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Derive на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 6
Нейтрально 4
Покупка 16
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 6Нейтрально 4Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0992
0,0992
R2
0,0992
0,0991
R1
0,0991
0,0991
PP
0,0991
0,0991
S1
0,099
0,099
S2
0,099
0,099
S3
0,0989
0,099

Рыночные сигналы Derive

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,01M
$0,02 M
$0,03 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,01 M
3-дневные активные продажи
$0,01 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,02 M
7-дневные активные продажи
$0,02 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Derive

Чистый притокЦена DRVUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,10
2026-08-09$0,00 M0,10
2026-08-08$0,01 M0,10
2026-08-07$0,00 M0,10
2026-08-06-$0,01 M0,10

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DRV/USDT
$0,09727
$0,09727$0,09727
+0,38%
577.83K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор DRV в USD

Сумма

DRV
DRV
USD
USD

1 DRV = 0,09727 USD

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