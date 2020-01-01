Токеномика Degen Distillery (DRINK) Откройте для себя ключевую информацию о Degen Distillery (DRINK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Degen Distillery (DRINK) Партнерство с Brewdog и Google для совместного создания будущего индустрии спиртных напитков вместе с глобальным сообществом рисковых новаторов, создателей и предпринимателей. Построенный на основе нашего запатентованного «Токенизированного партнерского протокола», позволяющего сообществу продавать наши продукты и токенизировать контракты на продажу, создавая революционно новый класс активов. Будущее RWA и потребительских криптовалют. Официальный сайт: https://www.degendistillery.com Whitepaper: https://docsend.com/view/6wv6ynv6v4ya9afv Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x2dc90fa3a0f178ba4bee16cac5d6c9a5a7b4c6cb Купить DRINK сейчас!

Токеномика и анализ цен Degen Distillery (DRINK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Degen Distillery (DRINK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,24K $ 1,24K $ 1,24K Общее предложение: $ 721,00M $ 721,00M $ 721,00M Оборотное предложение: $ 72,77M $ 72,77M $ 72,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,26K $ 12,26K $ 12,26K Исторический максимум: $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 Исторический минимум: $ 0,000009272834406444 $ 0,000009272834406444 $ 0,000009272834406444 Текущая цена: $ 0,000017 $ 0,000017 $ 0,000017 Узнайте больше о цене Degen Distillery (DRINK)

Токеномика Degen Distillery (DRINK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Degen Distillery (DRINK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DRINK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DRINK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DRINK, изучите текущую цену DRINK!

Как купить DRINK Заинтересованы в добавлении Degen Distillery (DRINK) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DRINK, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить DRINK на MEXC прямо сейчас!

История цены Degen Distillery (DRINK) Анализ истории цены DRINK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены DRINK прямо сейчас!

Прогноз цены DRINK Хотите узнать, куда может двигаться DRINK? Наша страница прогноза цены DRINK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DRINK прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!