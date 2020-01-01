Токеномика Degen Distillery (DRINK)

Токеномика Degen Distillery (DRINK)

Откройте для себя ключевую информацию о Degen Distillery (DRINK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Degen Distillery (DRINK)

Партнерство с Brewdog и Google для совместного создания будущего индустрии спиртных напитков вместе с глобальным сообществом рисковых новаторов, создателей и предпринимателей. Построенный на основе нашего запатентованного «Токенизированного партнерского протокола», позволяющего сообществу продавать наши продукты и токенизировать контракты на продажу, создавая революционно новый класс активов. Будущее RWA и потребительских криптовалют.

Официальный сайт:
https://www.degendistillery.com
Whitepaper:
https://docsend.com/view/6wv6ynv6v4ya9afv
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0x2dc90fa3a0f178ba4bee16cac5d6c9a5a7b4c6cb

Токеномика и анализ цен Degen Distillery (DRINK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Degen Distillery (DRINK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,24K
$ 1,24K$ 1,24K
Общее предложение:
$ 721,00M
$ 721,00M$ 721,00M
Оборотное предложение:
$ 72,77M
$ 72,77M$ 72,77M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,26K
$ 12,26K$ 12,26K
Исторический максимум:
$ 0,09
$ 0,09$ 0,09
Исторический минимум:
$ 0,000009272834406444
$ 0,000009272834406444$ 0,000009272834406444
Текущая цена:
$ 0,000017
$ 0,000017$ 0,000017

Токеномика Degen Distillery (DRINK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Degen Distillery (DRINK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DRINK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DRINK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DRINK, изучите текущую цену DRINK!

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История цены Degen Distillery (DRINK)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.