Технический анализ Drift Protocol (DRIFT) за сегодня Страница анализа Drift Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике DRIFT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Drift Protocol ниже. Регистрация

Изменение цены Drift Protocol (DRIFT) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,0131 -- +11,39% -9,97% -63,64%

Технические индикаторы Drift Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Drift Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 12 Нейтрально 3 Покупка 11 Скользящие средние : Продажа Продажа 10 Нейтрально 0 Покупка 4 Технические индикаторы : Покупка Продажа 2 Нейтрально 3 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,01328 0,01327 R2 0,01327 0,01325 R1 0,01324 0,01324 PP 0,01323 0,01323 S1 0,0132 0,01321 S2 0,01319 0,0132 S3 0,01316 0,01319

Рыночные сигналы Drift Protocol Текущий чистый объем открытых ордеров -0,06M $1,47 M $1,53 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,04 M 3-дневные активные продажи $0,04 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,15 M 7-дневные активные продажи $0,15 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Drift Protocol Чистый приток Цена DRIFTUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,03 M 0,01 2026-08-09 $0,00 M 0,01 2026-08-08 -$0,10 M 0,01 2026-08-07 -$0,01 M 0,01 2026-08-06 -$0,05 M 0,01 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Drift Protocol (DRIFT) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Drift Protocol в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч DRIFT / USDT $0,0131 $0,0131 $0,0131 0,00% 5.81M (USDT) Торговля