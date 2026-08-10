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Технический анализ Drift Protocol (DRIFT) за сегодня

Технический анализ Drift Protocol (DRIFT) за сегодня

Страница анализа Drift Protocol предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике DRIFT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Drift Protocol ниже.

Изменение цены Drift Protocol (DRIFT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0131--+11,39%-9,97%-63,64%
Узнайте больше о цене Drift Protocol

Технические индикаторы Drift Protocol

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Drift Protocol на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 12
Нейтрально 3
Покупка 11
Скользящие средние:ПродажаПродажа 10Нейтрально 0Покупка 4
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 3Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01328
0,01327
R2
0,01327
0,01325
R1
0,01324
0,01324
PP
0,01323
0,01323
S1
0,0132
0,01321
S2
0,01319
0,0132
S3
0,01316
0,01319

Рыночные сигналы Drift Protocol

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,06M
$1,47 M
$1,53 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,04 M
3-дневные активные продажи
$0,04 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,15 M
7-дневные активные продажи
$0,15 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Drift Protocol

Чистый притокЦена DRIFTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,03 M0,01
2026-08-09$0,00 M0,01
2026-08-08-$0,10 M0,01
2026-08-07-$0,01 M0,01
2026-08-06-$0,05 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Drift Protocol

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DRIFT/USDT
$0,0131
$0,0131$0,0131
0,00%
5.81M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор DRIFT в USD

Сумма

DRIFT
DRIFT
USD
USD

1 DRIFT = 0,0131 USD

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