Токеномика Deeper Network (DPR) Откройте для себя ключевую информацию о Deeper Network (DPR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Deeper Network (DPR) Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet. Официальный сайт: https://www.deeper.network Whitepaper: https://deeper.network/whitepaper_en.pdf?1616235824088 Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xf3ae5d769e153ef72b4e3591ac004e89f48107a1 Купить DPR сейчас!

Токеномика и анализ цен Deeper Network (DPR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Deeper Network (DPR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,82M $ 2,82M $ 2,82M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 3,13B $ 3,13B $ 3,13B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,03M $ 9,03M $ 9,03M Исторический максимум: $ 0,35372 $ 0,35372 $ 0,35372 Исторический минимум: $ 0,000882292222758669 $ 0,000882292222758669 $ 0,000882292222758669 Текущая цена: $ 0,000903 $ 0,000903 $ 0,000903 Узнайте больше о цене Deeper Network (DPR)

Токеномика Deeper Network (DPR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Deeper Network (DPR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DPR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DPR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DPR, изучите текущую цену DPR!

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