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Downald Trump Курс (DOWNALD)

USD

График цены Downald Trump (DOWNALD) в реальном времени

$0.00006189
$0.00006189$0.00006189
0.00%(1D)

Актуальные данные о цене и информация о DOWNALD

Текущая цена Downald Trump (DOWNALD) сегодня составляет 0.00006189 USD с текущей рыночной капитализацией -- USD. Курс DOWNALD к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые рыночные показатели Downald Trump:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 55.30K USD
- Изменение цены Downald Trump в течение дня составляет 0.00%
- Оборотное предложение составляет -- USD

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Ценовые показатели DOWNALD - USD

Отслеживайте изменения цены Downald Trump за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 00.00%
30 дней$ -0.00293811-97.94%
60 дней$ -0.00293811-97.94%
90 дней$ -0.00293811-97.94%
Изменение цены Downald Trump сегодня

Сегодня для DOWNALD зафиксировано изменение $ 0 (0.00%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Downald Trump за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0.00293811 (-97.94%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Downald Trump за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то DOWNALD изменился на $ -0.00293811 (-97.94%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Downald Trump за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0.00293811 (-97.94%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Информация о цене DOWNALD

Ознакомьтесь с последней информацией о ценах Downald Trump: минимальная и максимальная цена за 24ч, ATH и дневные изменения:

$ 0.00005701
$ 0.00005701$ 0.00005701

$ 0.00006399
$ 0.00006399$ 0.00006399

$ 0.015264
$ 0.015264$ 0.015264

+0.14%

0.00%

-12.09%

Рыночная информация DOWNALD

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночную капитализацию, 24-часовой объем и предложение:

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$ 55.30K
$ 55.30K$ 55.30K

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Что такое Downald Trump (DOWNALD)

DOWNALD – сатирический мемкоин вдохновленный недавними политическими спорами с участием Дональда Трампа, в частности, предполагаемым использованием губернатором-демократом США «намеренно искаженного» портрета Трампа для политических атак. В названии токена обыгрывается фонетический поворот («Donald» → «Downald»), используя культуру интернет-мемов для критики политической поляризации.

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Downald Trump Прогноз Цены

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DOWNALD на местную валюту

1 DOWNALD к VND
1.58692149
1 DOWNALD к AUD
A$0.000099024
1 DOWNALD к GBP
0.0000470364
1 DOWNALD к EUR
0.0000544632
1 DOWNALD к USD
$0.00006189
1 DOWNALD к MYR
RM0.0002735538
1 DOWNALD к TRY
0.0023549145
1 DOWNALD к JPY
¥0.008905971
1 DOWNALD к RUB
0.0051610071
1 DOWNALD к INR
0.0053293479
1 DOWNALD к IDR
Rp1.0489828935
1 DOWNALD к KRW
0.0879116505
1 DOWNALD к PHP
0.0035252544
1 DOWNALD к EGP
￡E.0.0031780515
1 DOWNALD к BRL
R$0.0003626754
1 DOWNALD к CAD
C$0.0000860271
1 DOWNALD к BDT
0.0075214917
1 DOWNALD к NGN
0.0988655616
1 DOWNALD к UAH
0.002562246
1 DOWNALD к VES
Bs0.00439419
1 DOWNALD к PKR
Rs0.0173551938
1 DOWNALD к KZT
0.0319841331
1 DOWNALD к THB
฿0.0020720772
1 DOWNALD к TWD
NT$0.0020021415
1 DOWNALD к AED
د.إ0.0002271363
1 DOWNALD к CHF
Fr0.0000501309
1 DOWNALD к HKD
HK$0.0004796475
1 DOWNALD к MAD
.د.م0.000575577
1 DOWNALD к MXN
$0.0012582237

Источники Downald Trump

Для более глубокого понимания Downald Trump рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Downald Trump
Обозреватель блоков

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DOWNALD
USD

1 DOWNALD = 0.00006189 USD

Торговля

DOWNALDUSDT
$0.00006189
$0.00006189$0.00006189
+1.91%

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