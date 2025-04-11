Что такое Downald Trump (DOWNALD)

DOWNALD – сатирический мемкоин вдохновленный недавними политическими спорами с участием Дональда Трампа, в частности, предполагаемым использованием губернатором-демократом США «намеренно искаженного» портрета Трампа для политических атак. В названии токена обыгрывается фонетический поворот («Donald» → «Downald»), используя культуру интернет-мемов для критики политической поляризации.

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Downald Trump Прогноз Цены

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DOWNALD на местную валюту

1 DOWNALD к VND ₫ 1.58692149 1 DOWNALD к AUD A$ 0.000099024 1 DOWNALD к GBP ￡ 0.0000470364 1 DOWNALD к EUR € 0.0000544632 1 DOWNALD к USD $ 0.00006189 1 DOWNALD к MYR RM 0.0002735538 1 DOWNALD к TRY ₺ 0.0023549145 1 DOWNALD к JPY ¥ 0.008905971 1 DOWNALD к RUB ₽ 0.0051610071 1 DOWNALD к INR ₹ 0.0053293479 1 DOWNALD к IDR Rp 1.0489828935 1 DOWNALD к KRW ₩ 0.0879116505 1 DOWNALD к PHP ₱ 0.0035252544 1 DOWNALD к EGP ￡E. 0.0031780515 1 DOWNALD к BRL R$ 0.0003626754 1 DOWNALD к CAD C$ 0.0000860271 1 DOWNALD к BDT ৳ 0.0075214917 1 DOWNALD к NGN ₦ 0.0988655616 1 DOWNALD к UAH ₴ 0.002562246 1 DOWNALD к VES Bs 0.00439419 1 DOWNALD к PKR Rs 0.0173551938 1 DOWNALD к KZT ₸ 0.0319841331 1 DOWNALD к THB ฿ 0.0020720772 1 DOWNALD к TWD NT$ 0.0020021415 1 DOWNALD к AED د.إ 0.0002271363 1 DOWNALD к CHF Fr 0.0000501309 1 DOWNALD к HKD HK$ 0.0004796475 1 DOWNALD к MAD .د.م 0.000575577 1 DOWNALD к MXN $ 0.0012582237

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