Токеномика DOP (DOP) Откройте для себя ключевую информацию о DOP (DOP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DOP (DOP) Data Ownership Protocol (DOP) использует доказательства с нулевым знанием для обеспечения гибкой прозрачности поверх первого уровня Ethereum. DOP позволяет пользователям и DApps хранить активы и данные о транзакциях под контролем пользователя или выборочно раскрывать владение токенами и историческую информацию. Официальный сайт: https://dop.org Whitepaper: https://dop.org/DOP_Whitepaper_V2.1.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x97a9a15168c22b3c137e6381037e1499c8ad0978 Купить DOP сейчас!

Токеномика и анализ цен DOP (DOP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOP (DOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,00M $ 2,00M $ 2,00M Общее предложение: $ 23,45B $ 23,45B $ 23,45B Оборотное предложение: $ 8,73B $ 8,73B $ 8,73B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,38M $ 5,38M $ 5,38M Исторический максимум: $ 0,0295 $ 0,0295 $ 0,0295 Исторический минимум: $ 0,000207439833755835 $ 0,000207439833755835 $ 0,000207439833755835 Текущая цена: $ 0,0002295 $ 0,0002295 $ 0,0002295 Узнайте больше о цене DOP (DOP)

Токеномика DOP (DOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DOP (DOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOP, изучите текущую цену DOP!

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