Токеномика DOP (DOP)

Токеномика DOP (DOP)

Откройте для себя ключевую информацию о DOP (DOP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о DOP (DOP)

Data Ownership Protocol (DOP) использует доказательства с нулевым знанием для обеспечения гибкой прозрачности поверх первого уровня Ethereum. DOP позволяет пользователям и DApps хранить активы и данные о транзакциях под контролем пользователя или выборочно раскрывать владение токенами и историческую информацию.

Официальный сайт:
https://dop.org
Whitepaper:
https://dop.org/DOP_Whitepaper_V2.1.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x97a9a15168c22b3c137e6381037e1499c8ad0978

Токеномика и анализ цен DOP (DOP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOP (DOP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,00M
$ 2,00M$ 2,00M
Общее предложение:
$ 23,45B
$ 23,45B$ 23,45B
Оборотное предложение:
$ 8,73B
$ 8,73B$ 8,73B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,38M
$ 5,38M$ 5,38M
Исторический максимум:
$ 0,0295
$ 0,0295$ 0,0295
Исторический минимум:
$ 0,000207439833755835
$ 0,000207439833755835$ 0,000207439833755835
Текущая цена:
$ 0,0002295
$ 0,0002295$ 0,0002295

Токеномика DOP (DOP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики DOP (DOP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DOP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DOP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOP, изучите текущую цену DOP!

Как купить DOP

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История цены DOP (DOP)

Анализ истории цены DOP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены DOP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.