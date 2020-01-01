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Технический анализ Doom (DOOM) за сегодня

Технический анализ Doom (DOOM) за сегодня

Страница анализа Doom предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике DOOM, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Doom ниже.

Изменение цены Doom (DOOM)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,000488---51,20%-51,20%-51,20%
Узнайте больше о цене Doom

Технические индикаторы Doom

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Doom на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 6
Нейтрально 1
Покупка 19
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 0Покупка 13
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 5Нейтрально 1Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0004949
0,0004946
R2
0,0004946
0,0004945
R1
0,0004945
0,0004944
PP
0,0004942
0,0004942
S1
0,0004941
0,0004941
S2
0,0004938
0,000494
S3
0,0004937
0,0004938

Рыночные сигналы Doom

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,03M
$0,03 M
$0,06 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,23 M
3-дневные активные продажи
$0,22 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$0,44 M
7-дневные активные продажи
$0,43 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Doom

Чистый притокЦена DOOMUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DOOM/USD1
$0,000489
$0,000489$0,000489
-22,13%
100.80M (USDT)
DOOM/USDT
$0,000488
$0,000488$0,000488
-21,66%
148.15M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор DOOM в USD

Сумма

DOOM
DOOM
USD
USD

1 DOOM = 0,000488 USD

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