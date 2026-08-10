Технический анализ Doodles (DOOD) за сегодня Страница анализа Doodles предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике DOOD, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Doodles ниже. Регистрация

Изменение цены Doodles (DOOD) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,001408 -- +13,00% -7,07% -57,03%

Технические индикаторы Doodles

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Doodles на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 9 Нейтрально 8 Покупка 9 Скользящие средние : Покупка Продажа 2 Нейтрально 5 Покупка 7 Технические индикаторы : Продажа Продажа 7 Нейтрально 3 Покупка 2 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,001414 0,001413 R2 0,001413 0,001413 R1 0,001413 0,001413 PP 0,001412 0,001412 S1 0,001412 0,001412 S2 0,001411 0,001412 S3 0,001411 0,001411

Рыночные сигналы Doodles Текущий чистый объем открытых ордеров 0,28M $1,94 M $1,66 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,02 M 3-дневные активные продажи $0,02 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,03 M 7-дневные активные продажи $0,04 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Doodles Чистый приток Цена DOODUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,01 M 0,00 2026-08-09 $0,02 M 0,00 2026-08-08 $0,02 M 0,00 2026-08-07 $0,03 M 0,00 2026-08-06 $0,02 M 0,00 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Doodles (DOOD) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Doodles в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч DOOD / USDT $0,00141 $0,00141 $0,00141 -1,73% 44.61M (USDT) Торговля