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Технический анализ Doodles (DOOD) за сегодня

Технический анализ Doodles (DOOD) за сегодня

Страница анализа Doodles предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике DOOD, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Doodles ниже.

Изменение цены Doodles (DOOD)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,001408--+13,00%-7,07%-57,03%
Узнайте больше о цене Doodles

Технические индикаторы Doodles

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Doodles на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 9
Нейтрально 8
Покупка 9
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 5Покупка 7
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 3Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,001414
0,001413
R2
0,001413
0,001413
R1
0,001413
0,001413
PP
0,001412
0,001412
S1
0,001412
0,001412
S2
0,001411
0,001412
S3
0,001411
0,001411

Рыночные сигналы Doodles

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,28M
$1,94 M
$1,66 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,02 M
3-дневные активные продажи
$0,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,03 M
7-дневные активные продажи
$0,04 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Doodles

Чистый притокЦена DOODUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,01 M0,00
2026-08-09$0,02 M0,00
2026-08-08$0,02 M0,00
2026-08-07$0,03 M0,00
2026-08-06$0,02 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DOOD/USDT
$0,00141
$0,00141$0,00141
-1,73%
44.61M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор DOOD в USD

Сумма

DOOD
DOOD
USD
USD

1 DOOD = 0,001408 USD

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