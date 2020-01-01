Токеномика Domin Network (DOMIN)

Токеномика Domin Network (DOMIN)

Откройте для себя ключевую информацию о Domin Network (DOMIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Domin Network (DOMIN)

Domin Network – это мультичейн платформа электронной коммерции, объединяющая платежи на основе блокчейна с безопасным управлением данными о потребителях ончейн. Используя NFT и децентрализованную инфраструктуру, она обеспечивает беспрепятственный выкуп активов, трансграничные транзакции и прозрачное владение данными. Соединяя экономики Web2 и Web3, Domin Network предоставляет пользователям больше возможностей для контроля и стимулирует инновации в мировой торговле.

Официальный сайт:
https://www.domin.foundation/
Whitepaper:
https://docs.domin.network/
Обозреватель блоков:
https://kaiascope.com/account/0x0d9df6ae3d1bb688a9e07b66e9682f32cca7eae2?tabId=internalTx

Токеномика и анализ цен Domin Network (DOMIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Domin Network (DOMIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,04
$ 0,04$ 0,04
Исторический минимум:
--
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Текущая цена:
$ 0,001302
$ 0,001302$ 0,001302

Токеномика Domin Network (DOMIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Domin Network (DOMIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DOMIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DOMIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOMIN, изучите текущую цену DOMIN!

Как купить DOMIN

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История цены Domin Network (DOMIN)

Анализ истории цены DOMIN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.