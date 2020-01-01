Токеномика DOLZ (DOLZ) Откройте для себя ключевую информацию о DOLZ (DOLZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DOLZ (DOLZ) Экосистема GameFi объединяет коллекционные карточки и XR-игры для создания совместной метавселенной, поддерживаемой $DOLZ. Собирайте, зарабатывайте и играйте с премиальными NFT в уникальной метавселенной для взрослых. Возьмите $DOLZ, чтобы использовать их в целой экосистеме, созданной для коллекционеров и геймеров. Официальный сайт: https://www.dolz.io/ Whitepaper: https://www.dolz.io/docs/Whitepaper/whitepaper_EN.pdf?v=0.4.123 Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xe939F011a3d8fC0AA874c97e8156053a903D7176 Купить DOLZ сейчас!

Токеномика и анализ цен DOLZ (DOLZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DOLZ (DOLZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 264,41M $ 264,41M $ 264,41M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,75M $ 1,75M $ 1,75M Исторический максимум: $ 0,0326 $ 0,0326 $ 0,0326 Исторический минимум: $ 0,005789881301294468 $ 0,005789881301294468 $ 0,005789881301294468 Текущая цена: $ 0,0066 $ 0,0066 $ 0,0066 Узнайте больше о цене DOLZ (DOLZ)

Токеномика DOLZ (DOLZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DOLZ (DOLZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOLZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOLZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOLZ, изучите текущую цену DOLZ!

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