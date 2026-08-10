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Технический анализ Dolomite (DOLO) за сегодня

Технический анализ Dolomite (DOLO) за сегодня

Страница анализа Dolomite предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике DOLO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Dolomite ниже.

Изменение цены Dolomite (DOLO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,02351--+10,06%+3,38%-35,38%
Узнайте больше о цене Dolomite

Технические индикаторы Dolomite

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Dolomite на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 4
Покупка 7
Скользящие средние:ПродажаПродажа 7Нейтрально 3Покупка 4
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 1Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,02352
0,02351
R2
0,02351
0,02351
R1
0,02351
0,02351
PP
0,0235
0,0235
S1
0,0235
0,0235
S2
0,02349
0,0235
S3
0,02349
0,02349

Рыночные сигналы Dolomite

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,16M
$6,54 M
$6,38 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,03 M
3-дневные активные продажи
$0,04 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,07 M
7-дневные активные продажи
$0,07 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Dolomite

Чистый притокЦена DOLOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,11 M0,02
2026-08-09-$0,04 M0,02
2026-08-08-$0,01 M0,02
2026-08-07-$0,02 M0,02
2026-08-06-$0,02 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DOLO/USDT
$0,02351
$0,02351$0,02351
-3,56%
3.06M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор DOLO в USD

Сумма

DOLO
DOLO
USD
USD

1 DOLO = 0,02351 USD

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