Технический анализ Dolomite (DOLO) за сегодня Страница анализа Dolomite предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике DOLO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Dolomite ниже. Регистрация

Изменение цены Dolomite (DOLO) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,02351 -- +10,06% +3,38% -35,38%

Технические индикаторы Dolomite

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Dolomite на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 15 Нейтрально 4 Покупка 7 Скользящие средние : Продажа Продажа 7 Нейтрально 3 Покупка 4 Технические индикаторы : Продажа Продажа 8 Нейтрально 1 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,02352 0,02351 R2 0,02351 0,02351 R1 0,02351 0,02351 PP 0,0235 0,0235 S1 0,0235 0,0235 S2 0,02349 0,0235 S3 0,02349 0,02349

Рыночные сигналы Dolomite Текущий чистый объем открытых ордеров 0,16M $6,54 M $6,38 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 3-дневные активные покупки $0,03 M 3-дневные активные продажи $0,04 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,07 M 7-дневные активные продажи $0,07 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Dolomite Чистый приток Цена DOLOUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,11 M 0,02 2026-08-09 -$0,04 M 0,02 2026-08-08 -$0,01 M 0,02 2026-08-07 -$0,02 M 0,02 2026-08-06 -$0,02 M 0,02 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Dolomite (DOLO) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Dolomite в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч DOLO / USDT $0,02351 $0,02351 $0,02351 -3,56% 3.06M (USDT) Торговля